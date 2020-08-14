«مدهش» يواصل نشرالسعادة خلال مفاجآت صيف دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تواصل شخصية مدهش المحبوبة نشر المرح والسعادة خلال دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي، حيث يتجول مدهش بحلّته الجديدة مع دانا حول دبي لنشر المرح، كما يستعد لإطلاق النسخة الأولى من عرض مدهش للمنح الدراسية إلى جانب تشكيلة جديدة من الهدايا التذكارية المميزة.

وتشمل تشكيلة تذكارات مدهش سلاسل مفاتيح ومنتجات معدنية أخرى، بالإضافة إلى قمصان وأكواب وحقائب مصممة على الطراز القديم وغيرها الكثير من التذكارات الأخرى.

ويشكّل عرض مدهش للمنح الدراسية الفعالية الأمثل للطلاب والعائلات بمناسبة العودة إلى المدارس، حيث يتيح فرص الفوز بمنح أكاديمية بقيمة 25 ألف درهم ل18 طالباً من كافة الأعمار، بدءاً من طلاب المدارس ووصولاً إلى البالغين الراغبين باكتساب مهارات وخبرات جديدة.