«اتصـالات ديجيتـال» تمهد الطريق للتحول الرقمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات» إلى تطور البنية التحتية وشبكات «اتصالات» في الدولة، بما يسهم في مواكبة المتغيرات التي نشهدها من حولنا، والحد من تأثيراتها وتسريع عجلة التحول الرقمي الذي يتصدر الأولويات، مؤكداً أن الجاهزية والمرونة التي تتمتع بها كافة شبكات وحلول «اتصالات» الرقمية المتطورة، كانت موجودة حتى من قبل ظهور الوباء المستجد.

وحول أهمية التحول الرقمي الذي يُعد من أهم أولويات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، أشار د. أحمد بن علي، إلى الدور المهم الذي قامت به وحدة «اتصالات ديجيتال» في تمهيد الطريق أمام رحلة التحول الرقمي في قطاعات الدولة، حيث استطاعت الإمارات أن تعتلي المراكز الأولى عالمياً في البنية التحتية لقطاع الاتصالات المختلفة، وفي مؤشرات الحوكمة ومناخ الأعمال، مدعمة بتنوع مصادر الاقتصاد والاستثمارات.

كما تمكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة عالمياً على مستوى شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل لثلاثة أعوام على التوالي، ومن حيث أعلى نسبة مشتركين في الإنترنت السريع للهواتف المتحركة بأكثر من 250%، ونسبة استخدام السكان للإنترنت تقدر ب98.5%، وهو المركز الخامس عالمياً.