«دانة غاز» تجنب مخصصات بـ 136 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة دانة غاز عن تسجيل صافي أرباح 18 مليون دولار (66 مليون درهم) في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بأرباح بقيمة 52 مليون دولار (191 مليون درهم) في النصف الأول من عام 2019 وذلك قبل احتساب مخصصات غير مكررة واستحقاقات تعاقدية وإيرادات مؤجلة.

واستناداً إلى النتائج غير المعدلة، سجّلت الشركة خسائر بقيمة 19 مليون دولار (69 مليون درهم) نتيجةً لاحتساب مخصصات انخفاض القيمة بمقدار 37 مليون دولار (136 مليون درهم) مرتبطة بأصول الشركة في قطاع النفط والغاز في مصر بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة الأصول المالية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 25% إلى 181 مليون دولار (664 مليون درهم) في النصف الأول من العام الحالي مقارنة ب 242 مليون دولار (887 مليون درهم) في النصف الأول من العام 2019. ويعود سبب تراجع الإيرادات أولاً إلى انخفاض أسعار البيع المحققة خلال هذه الفترة، والتي كان لها تأثير سلبي بقيمة 42 مليون دولار، ثم إلى تراجع الإنتاج في مصر بسبب التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول. وبلغ متوسط أسعار البيع المحققة 30 دولاراً لبرميل المكثفات و28 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال في النصف الأول من 2020 مقارنة ب 51 دولاراً لبرميل المكثفات و33 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019.

واتّخذت دانة غاز مجموعة من الإجراءات بهدف خفض النفقات مما مكنها من خفض النفقات الإدارية والعامة بنسبة 25% وتحقيق وفورات بقيمة مليوني دولار (7.3 مليون درهم) في هذه النفقات، ومن المتوقع تحقيق وفورات إضافية في النصف الثاني من عام 2020. كما انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 72% إلى 25 مليون دولار (92 مليون درهم) بسبب تأجيل كل المشاريع غير الأساسية.

وبلغ متوسط سعر خام مزيج برنت 30 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني من 2020، بعدما انخفض إلى 13 دولاراً للبرميل في 21 إبريل 2020. وبالرغم من انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية، نجحت دانة غاز في الاقتراب من نقطة التوازن خلال الربع الثاني مع تسجيل خسارة تشغيلية طفيفة بلغت 3 ملايين دولار أمريكي، مما عكس قدرة الشركة على الحفاظ على أدائها المرن حتى في ظل انخفاض أسعار النفط نظراً للأسعار الثابتة لعقود بيع الغاز طويلة الأجل.

وتواصلت عملية بيع أصول الشركة في مصر برغم بعض التأخير الناجم عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتتوقع دانة غاز إصدار إعلان جديد بهذا الخصوص خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وبالنسبة إلى الصكوك، تواصل الشركة استكشاف الخيارات التمويلية المتنوعة المتاحة، وكانت دانة غاز قد أعلنت في وقت سابق عن تعيين مستشار مالي للمساعدة في تقييم هذه الخيارات.



عقود طويلة الأمد



وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: حققت دانة غاز أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً ومرناً خلال النصف الأول من عام 2020. فقد بلغت أرباحنا التشغيلية الصافية (قبل احتساب المخصصات) 18 مليون دولار من إجمالي إيرادات بقيمة 181 مليون دولار، مما يعكس قدرتنا على العمل بنجاح رغم تخفيض النفقات. وتمثل مبيعات الغاز نصف إيرادات دانة غاز تقريباً، وتتم عمليات البيع وفق عقود طويلة الأمد مع الحكومات المحلية، بما يضمن تحقيق إيرادات مستدامة حتى عند انخفاض أسعار النفط.

وأضاف: «أثبتنا قدرتنا على تنفيذ إجراءات السلامة بسرعة لضمان استمرارية عملياتنا التشغيلية ومواصلة الإنتاج دون انقطاع وذلك على الرغم من مشقة العمل خلال فترة انتشار جائحة «كوفيد-19».

وأود التعبير عن شكري وتقديري للعاملين لدينا في إقليم كردستان العراق ومصر على جهودهم الجبارة وتفانيهم في العمل، إذ نجحوا في الحفاظ على معدل إنتاج بلغ 63,250 برميلاً من النفط المكافئ يومياً خلال النصف الأول من 2020».

واختتم: «لا نزال نركز على تعزيز مركزنا المالي لضمان وضع مستقبلي أفضل للشركة، كما نخطط للمضي قدماً في اتخاذ بعض الإجراءات الاستراتيجية المتعلقة ببيع أصولنا وبالصكوك بما يحقق الفائدة لجميع أصحاب المصلحة على حد سواء».

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الإنتاج والعمليات



بلغ متوسط إنتاج دانة غاز 63,250 برميل نفط مكافئ يومياً في النصف الأول من عام 2020 بتراجع بنسبة 7% مقارنة ب68,200 برميل نفط مكافئ يومياً في النصف الأول من 2019.

ويعود تراجع الإنتاج إلى انخفاض الإنتاج في مصر وإقليم كردستان العراق بنسبة 9% و2% على التوالي.



السيولة وتحصيل المستحقات



تسلمت دانة غاز دفعات بقيمة 90 مليون دولار (330 مليون درهم) خلال النصف الأول من 2020 من أصل مستحقات بقيمة 111 مليون دولار (407 ملايين درهم). وبلغت حصة الشركة من المبالغ التي تسلمتها «بيرل بتروليوم» في إقليم كردستان العراق 47 مليون دولار (172 مليون درهم)، وبلغت الدفعات التي تسلمتها «دانة غاز مصر» 43 مليون دولار (158 مليون درهم). وحصلت الشركة على توزيعات أرباح نقدية بقيمة 50 مليون دولار (183 مليون درهم ) من شركة «بيرل بتروليوم»، وذلك خلال النصف الأول من 2020.وبلغ الرصيد النقدي للشركة 366 مليون دولار (1,341 مليار درهم) بنهاية يونيو 2020 بتراجع بنسبة 14%