توقعـات «أوبك» تخفض النفط.. والمخـزونات الأمريكية تُقلـص الخسـائر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط الخام الخميس، بعد أن قالت «أوبك»، إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت هبوط المخزونات، مما يشير إلى أن الطلب يعود على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل، بعد أن ربح نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 42.62 دولار للبرميل، بعد أن كسب 2.6% الأربعاء.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 9.06 مليون برميل يومياً في العام الجاري، ما يزيد على انخفاض قدره 8.95 مليون برميل يومياً، توقعته المنظمة قبل شهر.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز: «أوبك أصدرت توقعاً شهرياً سلبياً، أشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيهبط على نحو أكثر حدة في 2020، مقارنة مع ما كان متوقعاً في السابق، بسبب فيروس كورونا، وهناك شكوك إزاء التعافي في العام القادم».

لكن تقريراً حكومياً أظهر أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي؛ إذ عززت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب.

وارتفع الطلب الأمريكي على الوقود إلى 19.37 مليون برميل يومياً، الأسبوع الماضي، وهو الأعلى منذ مارس/آذار، بحسب ما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بينما نزل إنتاج الخام إلى 10.7 مليون برميل يومياً، من 11 مليون برميل يومياً.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل يومياً، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لانخفاض 2.9 مليون برميل.

وأسهمت مراجعة بالخفض من جانب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لإنتاج الولايات المتحدة من النفط، في العام الجاري في دعم الأسعار.

ومن المتوقع انخفاض إنتاج الخام الأمريكي 990 ألف برميل يومياً هذا العام، إلى 11.26 مليون برميل يومياً، ما يزيد على تراجع قدره 600 ألف برميل يومياً، توقعته الإدارة الشهر الماضي، وذلك ما يشير إلى أن الطلب العالمي على النفط يظل محل شك.

(رويترز)