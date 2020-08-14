20.45 مليون أرباحاً فصلية لـ«إشراق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إشراق للاستثمار»، تحقيق أرباح صافية للربع الثاني من عام 2020 بما مجموعه 20.45 مليون درهم، فيما أظهرت نتائج النصف الأول 2020، تسجيل الشركة خسائر صافية ب26.7 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020. وتطبيقاً لنهجها الواضح في ضبط وتقليص النفقات، نجحت إشراق في تخفيض النفقات الإدارية والعامة بنسبة 16.3%، خلال الفترة المذكورة المنتهية في 30 يونيو 2020.

ويقول جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: «لقد أثبت استراتيجية التنوع التي بدأنا بتنفيذها منذ العام الماضي صلابة إشراق، حيث نجحنا في تسجيل دخل تشغيلي على الرغم من التأثير السلبي ل«كوفيد 19»، الذي أدى إلى توقف القطاعات الحيوية في النشاط الاقتصادي العقاري والسياحي. وسنعمل على الاستفادة من انخفاض سعر سهم إشراق للمباشرة فوراً في تطبيق برنامج واسع لإعادة شراء الأسهم، وكذلك نتطلع إلى استعادة التصنيف السابق لأسهم الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كأسهم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».

وكذلك أعلنت إشراق تطبيق استراتيجية استثمارية متكاملة، تستهدف خلق التوازن في محفظتها الاستثمارية بين مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل العقارات وأدوات الدخل الثابت والأسهم والتكنولوجيا.

من ناحية أخرى، تتعاون الشركة مع الهيئات الشرعية لعدد من كبرى المصارف لاستعادة التصنيف السابق لأسهمها المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كأسهم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبفضل استراتيجية التنويع التي وضعها مجلس إدارة إشراق للاستثمار العام الماضي، سجلت محفظة الشركة للموجودات العقارية والتمويلية دخلاً تشغيلياً إيجابياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وقد حققت المحفظة الاستثمارية للشركة دخلاً قوياً من الاستثمارات والودائع، مما أدى إلى تسجيلها نمواً في إيرادات التمويل وإيرادات الأرباح، بنسبة 13.1% و59.2% على التوالي.

وعانت محفظة الشركة للاستثمار في الأسهم، خسائر غير نقدية نتيجة تداعيات «كوفيد 19» .

وفي حين أن سوق الإيجار والضيافة كان من بين الأكثر تضرراً من جائحة «كوفيد 19»، فإن أعمال التأجير والضيافة في إشراق، بما في ذلك الشقق السكنية في مركز دبي المالي العالمي، وشقق نوران مارينا الفندقية، تواصل تسجيل أداء يفوق معدلات السوق من خلال عروضها المتميزة وجودتها. وحقق هذان القطاعان معدلات إشغال بلغت 97% و70% على التوالي.

وعلى صعيد مشاريع التطوير العقاري، حصلت إشراق على موافقة مشروطة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي على المخطط الرئيسي لمشروع «ذي غايت واي».

ومن المقرر الانتهاء من مشروع «مارينا رايز» متعدد الاستخدامات التابع للشركة في جزيرة الريم بحلول الربع الرابع من عام 2020.