شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة» بصدد إجراءات بشأن الإدارة السابقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكدت شركة «سلامة للتأمين» أنها بصدد أخذ الإجراءات مع الجهات المختصة بخصوص الاستثمارات التي لها علاقة بالإدارة السابقة، مشيرة إلى أنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل في الوقت المناسب.

جاء ذلك توضيحاً لتصريحات جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، وفقاً لبيان الشركة على موقع سوق دبي المالي، أمس الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «سلامة» بصدد إجراءات بشأن الإدارة السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.