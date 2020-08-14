«منتدى افتراضي» يناقش دور قطاع الاتصالات في استشراف المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

شدد مسؤولون وخبراء في قطاع الاتصالات والمعلومات على مواصلة الاستثمار في تطوير البنى التحتية، وبناء الكوادر البشرية القادرة على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة للتعامل مع كل الظروف الطارئة، مثل التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، التي اجتاحت العالم منذ مطلع العام الجاري، ما ساهم في تعطيل الأعمال على مستوى العالم، مطالبين بضرورة البناء على النجاحات الكبيرة التي حققتها الإمارات في التحول السلس والسريع لأنظمة العمل والتعلم عن بعد منذ سريان الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس منذ مارس/ آذار الماضي.

أكد المسؤولون خلال المشاركة في أعمال منتدى «قطاع الاتصالات وتأثيره في استشراف المستقبل بعد كوفيد-19» الذي نظمته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، على استشراف الفرص والتعرف إلى التوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية.

واستعرض المشاركون في المنتدى مستقبل العمل والتعليم عن بعد، ودور شبكات الاتصالات والبيانات الضخمة في تمكين الحكومة والقطاع الخاص والأفراد من إنجاز الأعمال، ووضع استراتيجيات مستقبلية لزيادة فعالية توظيف الاتصالات والتقنيات الحديثة في استدامة الأعمال على المديين القريب، وفي المستقبل.





اهتمام القيادة



وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن ما عاشته الدولة من نجاحات في ظل أزمة «كوفيد- 19» الراهنة جاء نتيجة الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الدولة، وعملت على تنفيذها مختلف الجهات الحكومية خلال الأعوام السابقة، ما جعل استمرارية الأعمال أمراً ممكناً.

وأضاف المنصوري في الكلمة الافتتاحية لأعمال المنتدى الافتراضي الذي نظمته «الهيئة» تحت عنوان: «قطاع الاتصالات وتأثيره في استشراف المستقبل بعد كوفيد - 19» أن استشراف المستقبل في الدولة بدأ منذ لحظة قيام الاتحاد، وجاء عبر اهتمام القيادة المبكر بالبنية التحتية للاتصالات، وبمشاريع الحكومة الإلكترونية والرقمية، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي أقامت شبكة متطورة للألياف البصرية مكنتها من دخول الجيل الرابع 2011.

واستعرض العقيد الدكتور إبراهيم حميد المياحي، مدير إدارة التدقيق وأمن المعلومات في الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية، تجربة الوزارة وتعاملها من خلال منصاتها الاتصالية والرقمية للتعامل الآني مع كل التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، مشيراً إلى توظيف كل التقنيات والمعلومات لمساعدة كل فرق العمل على مستوى الدولة، لاسيما فرق خط الدفاع الأول لإنجاز مهامها بكفاءة تامة.

وذكر المهندس أحمد الشامسي، رئيس فريق استشراف المستقبل في هيئة تنظم الاتصالات، أن منتدى استشراف المستقبل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يأتي تجسيداً لجهود دولة الإمارات في مجال استشراف المستقبل، والرامية إلى فتح حوارات مثمرة تدور حول توقع الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها وتوفير البدائل عنها.

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30 خدمة ذكية



وقال يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: إن جاهزية مدينة دبي، وعلى مدار أكثر من 20 عاماً تقريباً، مكنتها من ربط بيانات 30 جهة حكومية، وخاصة، في المدينة مع بعضها بعضاً، عبر منظومة متكاملة ساهمت في توفير نحو 30 خدمة ذكية على مدار الساعة، فيما ساهمت قواعد البيانات التي أنجزتها دبي الذكية في توفير معلومات آنية على مدار الساعة منذ بدء جائحة «كوفيد -19» وحتى الآن.

وأشار آل ناصر إلى أن دبي الذكية شاركت كل البيانات والمعلومات في الجهات الحكومية مع الدوائر الحكومية في دبي، وخارجها، وكذلك مع العديد من الشركات في القطاع الخاص، وفقاً لاستراتيجية بيانات للقطاع الخاص تم إطلاقها العام الماضي، مشيراً إلى الدور الكبير والمحوري للبيانات وشبكات الاتصالات في إرساء دعائم المدينة الذكية بشكل كامل.

واستعرض الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، والمهندس سليم البلوشي، رئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جهود الشركتين في توفير كل الإمكانات منذ سريان الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كوفيد 19»، والتأكيد على جاهزية الشبكات لمواجهة متطلبات العمل والتعليم عن بعد على مدار الساعة وسعي الشركتين لتوفير طاقة استيعابية أكبر لحركة البيانات خلال الفترة المقبلة.



بناء كوادر بشرية



قال سيد حشيش مدير عام «مايكروسوفت الإمارات»: إن دولة الإمارات نجحت خلال أزمة «كوفيد 19» في استغلال استثماراتها بقطاع الاتصالات والمعلومات على مدار عقود في مواجهة التحديات التي فرضها الفيروس، مشيراً إلى ضرورة بناء كوادر بشرية تتمتع بقدرات تقنية وعملية العمل والتعلم عن بعد بطريقة مستمرة خلال الفترة المقبلة، وليس خلال الأزمة فقط، وفي كل القطاعات.

واستعرض المتحدثون نجاح دولة الإمارات في الاستعداد لاحتياجات العمل عن بعد، ومدى تطابق التوقعات مع الأحداث التي شهدها العالم، وتطرق المتحدثون إلى الدور المحوري الذي لعبه قطاع الاتصالات في استيعاب متطلبات المرحلة الماضية، والحفاظ على سير العمل في مختلف القطاعات.

وخلال المنتدى قدمت أحلام الفيل، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عرضاً تقديمياً بعنوان (إعلام المستقبل نعيشه اليوم - تجربة واقعية)، استعرضت خلاله التطورات الكبيرة الحاصلة في قطاع الإعلام بناء على تجربة الهيئة.

واختتم المنتدى أعماله بجلسة بعنوان «الدراسات وأبحاث المستقبل»، تناولت عدداً من التقارير والدراسات التي صدرت عن مجموعة من المنظمات والمعاهد وبيوت الخبرة حول مستقبل العالم بعد «كورونا».