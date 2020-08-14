إسبانيا تطالب برفع رسوم أمريكية على السلع الأوروبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة التجارة الإسبانية رييس ماروتو في بيان أمس الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها على سلع من الاتحاد الأوروبي؛ لأن التكتل التزم بكافة قواعد منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بشركة إيرباص لصناعة الطائرات.

وأضافت: إن الحكومة الإسبانية ترفض قراراً أمريكياً بإبقاء سريان الرسوم على سلع الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان واشنطن أنها ستبقي على رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على طائرات إيرباص و25 في المئة على غيرها من السلع الأوروبية على الرغم من الخطوات التي اتخذها الاتحاد لحل نزاع مستمر منذ 16 عاماً بشأن دعم قطاع الطيران.(رويترز)