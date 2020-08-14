نتائج الشركات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح شركة دار التمويل إلى 8.79 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 38.2% مقارنة بنحو 6.36 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.



ارتفعت أرباح شركة العين الأهلي للتأمين إلى 32.27 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 32.2 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.



سجلت شركة القدرة القابضة أرباحاً بنحو 68.65 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 92.8 مليون في الفترة المقابلة من 2019.



تراجعت خسائر شركة فودكو القابضة إلى 36.87 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 39.8 مليون فــي الفتـــرة نفسهــا مـــن العام الماضـي.



سجلت شركة الخليج الاستثمارية 6.18 مليون درهم خسائر في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح 1.38 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.



تكبدت شركة الاتحاد للتأمين نحو 9.42 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح بنحو 19.62 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

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بلغت أرباح شركة الشارقة للتأمين نحو 752.49 ألف درهم في النصف الأول من العام الراهن، مقابل أرباح بنحو 9.125 مليون في الفترة ذاتها من العام المنصرم.



حقق مصرف السلام- البحرين صافي أرباح عائدة للمساهمين مقدارها 7.1 مليون دينار بحريني (18.8 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، بتراجع 42% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 البالغة 12.3 مليون دينار (32.6 مليون دولار).



قلصت شركة الخليجية للاستثمارات العامة خسائرها بنسبة 82% إلى 10.24 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع خسائر قدرها 59.12 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019، فيما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 1.7 مليار درهم تشكل 95.81% من رأس مالها



سجلت شركة تكافل الإمارات خسائر قدرها 3.78 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع خسائر بقيمة 1.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 59.63 مليون درهم تشكل ما نسبته 39.76% من رأس المال.



بلغت الخسائر المتراكمة لشركة ميثاق نحو 56.56 مليون درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 37.71% من رأس المال.



سجلت شركة يونيكاي للأغذية خسائر في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 2.18 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بقيمة 2.62 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2019.



قلصت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» خسائرها إلى 2.77 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 20.9 مليون في الفترة نفسها من العام المنصرم.