28.4 مليون درهم أرباح «البحيرة للتأمين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين، نتائج فنية جيدة خلال النصف الأول من 2020، على الرغم من المطالبات التي تكبدتها الشركة خلال الربع الأول جراء الأضرار التي لحقت بالممتلكات والسيارات نتيجة هطول وتراكم مياه الأمطار في مختلف مناطق الدولة.

وبيّن الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة، أن الأقساط المكتتبة بلغت 457 مليون درهم في نهاية النصف الأول من عام 2020، مقابل 418 مليون درهم في نهاية النصف الأول من عام 2019. وبلغت أرباح عمليات التأمين 18 مليون درهم في نهاية النصف الأول 2020، مقابل 16 مليون درهم في نهاية النصف الأول 2019. كما بلغ صافي الأرباح 28,4 مليون درهم في نهاية النصف الأول 2020.