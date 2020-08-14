السفارة الأمريكية تطلق أكاديمية لدعم رائدات الأعمال في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أبوظبي عن طرح برنامج «أكاديمية الولايات المتحدة لرائدات الأعمال»؛ (AWE) في دولة الإمارات، بالشراكة مع «ستارت إيه دي»، مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، والمدعومة من شركة «تمكين»، ومركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة زايد.

وتهدف الأكاديمية إلى تشجيع النساء على تسخير إمكاناتهن في القطاع الاقتصادي؛ من خلال بناء وتوسيع نطاق أعمالهن في أكثر من 50 دولة، وتسعى للوصول إلى 50 مليون امرأة بحلول عام 2025. وتتيح الفرصة أمام رائدات الأعمال في الإمارات اللاتي تراوح أعمارهن بين 28 و55 عاماً للتقدم بالطلبات حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

وجرى تصميم البرنامج ليكون افتراضياً؛ ليلائم الجداول الزمنية المطلوبة لرائدات الأعمال. وسيعقد على مرحلتين، ويشمل 21 جلسة افتراضية على مدى ستة أشهر، وسيتم تدريب المشاركات على بناء قيمة لشركاتهن، وتنمية قدراتهن في مجال الابتكار، ووضع خطط تضمن استمرارية الأعمال لتتناسب مع ظروف السوق الجديدة وإعادة تعيين مسارها للربحية. إضافة إلى ذلك ستحظى كل مشاركة بدعم من المتدربين الموهوبين، كما ستستفيد من الإرشادات والعلاقات التجارية؛ لتعزيز القدرات الاقتصادية. وسيختتم البرنامج بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة 2021، لتعرض المشاركات أعمالهن أمام الشركاء والمستثمرين المحتملين.

وقالت لورين ويلي الملحق الثقافي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية: تعد مساعي الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات لدعم رواد الأعمال ضمن مجتمعاتهم عاملاً مشتركاً، كما تتميز كل منهما أيضاً بالتعدد والتنوع الاجتماعي والثقافي بين سكانهما والمقيمين فيهما، ما يدفع دائماً نحو تبني أحدث الابتكارات. صمم شركاؤنا في (ستارت إيه دي) بجامعة نيويورك أبوظبي، ومركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة زايد، برنامجاً استثنائياً؛ يسهم في تسليط الضوء على الكفاءات الريادية في دولة الإمارات، ونحن نتطلع إلى الترحيب بجميع النساء المهتمات بتأسيس أعمالهن من خلال البرنامج.

ومن جانبه قال راميش جاجاناثان، الأستاذ الباحث في الهندسة ونائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والمدير العام لمنصة «ستارت إيه دي»: أظهرت الاستطلاعات أن 37% من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرغبن بتأسيس أعمالهن الخاصة، وهي أعلى نسبة مسجلة عالمياً، ومع ذلك، فإن 9% فقط من النساء في المنطقة هن من رواد الأعمال، وما زلن في مرحلة مبكرة. وعلى هذا النحو، هناك فرصة كبيرة لمنظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات؛ لتعزيز الكفاءات النسائية في قطاع ريادة الأعمال؛ وزيادة عدد الأعمال التي تقودها النساء، وخصوصاً في الفترة الراهنة.