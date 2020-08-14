«فيروماسكس» تعلن التوسع من الإمارات إلى السعودية

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أعلنت شركة فيروماسكس، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن توسعها في سوق السعودية؛ من خلال زيادة إنتاجها بنسبة ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1.5 مليون قناع مضاد للفيروسات وقابل لإعادة الاستخدام يتم إنتاجه شهرياً.

ويتم دعم منتج فيروماسكس الإماراتي بتقنية فيروبلوك من هاي كيو، وهي الأولى في العالم التي أثبتت فاعليتها في الوقاية بنسبة 99.9% من فيروس «سارس-كوف-2» خلال 30 دقيقة. وجاء ذلك بعد الاختبارات التي أجراها معهد دوهرتي بأستراليا.

وقال عثمان خالد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فيروماسكس: فخورون بأن نقدم إلى سوق السعودية ابتكاراً جديداً، وأحد أكثر أقنعة الوجه تقدماً وفاعلية، التي توفر لمجتمع السعودية أعلى معايير الحماية، إضافة إلى أنها توفر حلولاً أكثر استدامة للأقنعة ذات الاستخدام الواحد. ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة جديدة في رحلة توسع فيروماسكس في المنطقة، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف عثمان خالد: ساهمت فيروماسكس في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي؛ عبر توفير أكثر من 1000 فرصة عمل في الإمارات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، ونحن نتطلع إلى المساهمة بالمزيد من الفرص في المملكة العربية السعودية؛ من خلال شركائنا في التجارة الإلكترونية والتجزئة والتوزيع.