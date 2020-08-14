شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا تحظر الرحلات الجوية التجارية للشهر الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلطة الطيران المدني في فنزويلا تمديد حظر الرحلات الجوية التجارية بسبب انتشار وباء كوفيد-19، للشهر الخامس على التوالي.
وقال المعهد الوطني للطيران المدني في بيان وضع على مواقع التواصل الاجتماعي إن القيود على العمليات الجوية مددت لثلاثين يوماً «اعتباراً من 12 آب/ أغسطس إلى 12 أيلول/ سبتمبر المقبل».
وأضاف أن «رحلات الحالات الطارئة والشحن والبريد والتوقف التقني والرحلات الإنسانية وعمليات إعادة مواطنين أو الرحلات التي تسمح بها الأمم المتحدة مستثناة من القرار».
وتابع أن المسافرين على متن الرحلات المستثناة من القرار يفترض أن يخضعوا للحجر وللتقييم الطبي المناسب.
(أ ف ب)
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تحظر الرحلات الجوية التجارية للشهر الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.