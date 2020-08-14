فنزويلا تحظر الرحلات الجوية التجارية للشهر الخامس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلطة الطيران المدني في فنزويلا تمديد حظر الرحلات الجوية التجارية بسبب انتشار وباء كوفيد-19، للشهر الخامس على التوالي.

وقال المعهد الوطني للطيران المدني في بيان وضع على مواقع التواصل الاجتماعي إن القيود على العمليات الجوية مددت لثلاثين يوماً «اعتباراً من 12 آب/ أغسطس إلى 12 أيلول/ سبتمبر المقبل».

وأضاف أن «رحلات الحالات الطارئة والشحن والبريد والتوقف التقني والرحلات الإنسانية وعمليات إعادة مواطنين أو الرحلات التي تسمح بها الأمم المتحدة مستثناة من القرار».

وتابع أن المسافرين على متن الرحلات المستثناة من القرار يفترض أن يخضعوا للحجر وللتقييم الطبي المناسب.

(أ ف ب)