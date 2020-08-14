زيادة أسعار الواردات بالولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع تكاليف الوقود.وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الخميس أمس، أن أسعار الواردات في الولايات المتحدة شهدت زيادة بنحو 0.7% في يوليو/ تموز مقابل ارتفاع 1.4% في الشهر السابق له.وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات في أكبر اقتصاد حول العالم سوف ترتفع بنحو 0.6% في الشهر الماضي، ويعتبر هذا هو الصعود الشهري الثالث على التوالي لأسعار الواردات في الولايات المتحدة.وصعدت أسعار واردات الوقود بنحو 6.9% في يوليو/ تموز الماضي، بعد ارتفاع 21.9% في الشهر السابق له، وفقاً للبيانات، بينما تباطأ نمو أسعار الواردات من غير الوقود من 0.3% إلى 0.2% في الفترة نفسها، أما على أساس سنوي، فإن أسعار الواردات الأمريكية تراجعت بنحو 3.3% في يوليو/ تموز الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وعلى صعيد أسعار الصادرات الأمريكية، فسجلت صعوداً نسبته 0.8% في الشهر الماضي، مقابل ارتفاع بنحو 1.2% في الشهر السابق له بعد التعديل.



..و47% تراجع عجز المــوازنــة خــلال يولـــيو



انخفض عجز الموازنة في الولايات المتحدة بنحو 47% خلال يوليو/ تموز على أساس سنوي، مع زيادة الإيرادات الضريبية.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة، تراجع عجز الموازنة الأمريكية إلى 62.99 مليار دولار خلال يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع عجز قدره 119.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام المنقضي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، ارتفع عجز الموازنة الأمريكية بوتيرة قياسية قدرها 864.07 مليار دولار.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن الموازنة الأمريكية سوف تسجل عجزاً بقيمة 138.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وارتفعت الإيرادات الحكومية إلى 563.4 مليار دولار خلال يوليو/ تموز الماضي، مقابل 251.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.