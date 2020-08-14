طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون المليون للمرة الأولى منذ مارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس، أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ مارس/آذار.

وقالت الوزارة إن حوالى 963 ألف شخص سجلوا بين 02 و08أغسطس/ آب للحصول على هذا التعويض، مقابل 1,19 مليون في الأسبوع الذي سبقه.

وهذا الرقم أقل مما كان يتوقعه المحللون أيضا ويبلغ 1,15 مليون، وفي الأسبوع الذي سبق (بين 26 يوليو/تموز والأول من أغسطس/ آب)، سجل 1,19 مليون شخص في لوائح البطالة، وفق بيانات وزارة العمل.

ويشهد عدد المسجلين الجدد في البطالة انخفاضاً أسبوعياً منذ أن بلغ ذروة تاريخية تمثلت ب 6,6 ملايين شخص أواخر مارس/ آذار. (أ ف ب)