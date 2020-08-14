شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون المليون للمرة الأولى منذ مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس، أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ مارس/آذار.
وقالت الوزارة إن حوالى 963 ألف شخص سجلوا بين 02 و08أغسطس/ آب للحصول على هذا التعويض، مقابل 1,19 مليون في الأسبوع الذي سبقه.
وهذا الرقم أقل مما كان يتوقعه المحللون أيضا ويبلغ 1,15 مليون، وفي الأسبوع الذي سبق (بين 26 يوليو/تموز والأول من أغسطس/ آب)، سجل 1,19 مليون شخص في لوائح البطالة، وفق بيانات وزارة العمل.
ويشهد عدد المسجلين الجدد في البطالة انخفاضاً أسبوعياً منذ أن بلغ ذروة تاريخية تمثلت ب 6,6 ملايين شخص أواخر مارس/ آذار. (أ ف ب)
كانت هذه تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون المليون للمرة الأولى منذ مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.