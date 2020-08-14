إيرادات «ليفت» تهبط 61% في الربع الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت إيرادات شركة «ليفت» بنحو 61% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تأثيرات فيروس كورونا، وتراجع سهم الشركة في تداولات أمس الخميس بنسبة 4.8% إلى 29.04 دولار.

وكشفت الشركة العاملة في قطاع النقل التشاركي عبر تقرير نتائج أعمالها، أول أمس الأربعاء، أنها سجلت خسائر بقيمة 437.1 مليون دولار (1.41 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل خسائر قدرها 644.2 دولار، (2.23 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وبلغ نصيب السهم من الخسائر باستبعاد البنود والمواد غير المتكررة نحو 86 سنتاً للسهم خلال الربع الثاني. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم «ليفت» من الخسائر سيبلغ 99 سنتاً للسهم.

بينما انخفضت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 339.3 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 867.2 مليون دولار خلال الربع المقارن من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات «ليفت» سوف تسجل 337 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وانخفض عدد الركاب النشطين إلى 8.6 مليون عميل خلال الربع الثاني من 2020.