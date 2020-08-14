شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «وايركارد» يغادر «داكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغادر سهم «وايركارد» مؤشر «داكس» الألماني في وقت لاحق من هذا الشهر؛ بعد فضيحة محاسبية بقيمة ملياري دولار دفعت الشركة للإعسار المالي.

وأعلنت البورصة الألمانية الأربعاء، تغييراً في قواعد الاختيار الخاصة بها، في خطوة من شأنها إخراج شركة المدفوعات المالية «وايركارد» مؤشر «داكس».

وقالت: إن الشركات المتعثرة سيتم حذفها من مؤشر داكس الألماني في 21 أغسطس/آب.

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