شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير في قائمة «إم إس سي آي» لأسهم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود أعلنت مؤشرات «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، الخميس، عن مراجعتها الربعية لمؤشراتها للشركات الكبيرة والصغيرة لشهر أغسطس/آب، حيث أبقت على الشركات الإماراتية المدرجة في مؤشراتها دون تغيير، بعكس تقديرات المحليين.

وتصنف الشركات الإماراتية في مؤشر «إم إس سي آي» القياسي العالمي، ومؤشر «إم إس سي آي» القياسي العالمي للشركات ذات رأس المال الصغير.

ويضم مؤشر «إم إس سي آي» الإمارات أسهم شركات «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«بنك أبوظبي التجاري» و«إعمار العقارية» و«مصرف دبي الإسلامي».

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