شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الدوار للغزل تستهدف خفض خسائرها 320 مليون جنيه قبل خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خفض خسائرها السنوية بنحو 320 مليون جنيه، قبيل تدشين خطة التطوير ودمج شركات الإسكندرية والبحيرة فيها لتدشين كيان صناعى كبير.

وكانت الشركة شهدت مؤخرا تكليف رئيس جديد لها، نادية السيد خلفا لعادل أنور، بجانب الشركات المزمع دمجها فيها فى اطار خطة وزارة قطاع الاعمال العام لانتشال الشركات من خسائرها الكبيرة وتحولها للربحية ومواكبة التطور فى الصناعة.

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وبحسب المصادر لـ"الخليج 365"، فإن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار حققت خسائر بلغت نحو 3.2 مليار جنيه أخر 5 سنوات مالية منها نحو 2.627 مليار جنيه فى الفترة من 2016 حتى 2019، فى حين كانت الشركة تستهدف خفض خسائرها بنهاية العام المالى الماضى 2019-2020 لنحو 346.5 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 663 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو 2019، إلا أن ظروف توقف الصادرات وأزمة كورونا حالت دون الوصول للرقم المستهدف، والذى زاد بنحو 200 مليون جنيه فى الخسائر السنوية للشركة.

وتسعى الشركة بحسب المصادر، حاليا لتطبيق ربط الإنتاج بالحافز وترشيد النفقات والتوقف عن سياسة منح العاملين حوافز وأرباح ومكافأة ميزانية سنوية بالرغم من خسارة الشركة ؛لحين البدء فى مشروع التطوير ودخول الشركات المدمجة فى هيكلة مالية وإدارية واسعة.