شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع CIB.. وتراجع "إيديتا" و"عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات البنك التجارى الدولى- مصر إلى 124.368 مليون شهادة، إيداع، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية إلى 81.203 مليون شهادة، عامر جروب إلى 229.758 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز للتعمير عند 703.271 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 460.937 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.032 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 270.956 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 182.270 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 169.633 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 83.146 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.674 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.944 مليار جنيه.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10944 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 12890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4192 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1650 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 811 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.