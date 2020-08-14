شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 13- 8 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 13-8 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.944 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، اسيك للتعدين-اسكوم، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، دلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.944 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 494.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.42%، والعرب على 5.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 408.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 442.9 ألف جنيه، 387.1 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10944 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 12890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4192 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1650 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 811 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 14.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.69%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.019 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.38%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 8.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.08%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.03%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 76.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.86%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 13.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 5.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 6.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.14%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 9.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 37.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.53%.