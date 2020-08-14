أخبار البورصة اليوم الخميس 13-8-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 13-8-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.944 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، اسيك للتعدين-اسكوم، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، دلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.944 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 494.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.42%، والعرب على 5.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 408.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 442.9 ألف جنيه، 387.1 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10944 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 12890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4192 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1650 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 811 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

سي أي كابيتال

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 90 مليون سهم بقيمة إجمالية 377.1 مليون جنيه.

أوراسكوم للاستثمار

أعلنت شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، عن شراء المساهم محمود أحمد محمود لاشين عدد 1.6 مليون سهم بسعر 0.519 جنيه بقيمة إجمالية 830.4 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 4.9713% إلى 5.0018%، منوهة إلى أن نسبة المجموعة المرتبطة لمحمود أحمد محمود لاشين بلغت 3.364%، سمر سمير مصطفى لطفي (الزوجة) 1.607%.

سي أي كابيتال

وأعلنت عدد من الشركات عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، وجاءت أبرزها إعلان شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وحققت صافي ربح بلغ 205.38 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 235.24 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجع صافي ربح سي آي كابيتال خلال الربع الثاني من 2020 لتصل إلى 103.52 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 112.28 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 955.34 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.09 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.