شكرا لقرائتكم خبر عن القلعة رداً على البورصة: نتفاوض لإعادة جدولة قروض بقيمة 20.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، أنه جاري التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة قروض والتزامات الشركة، وذلك رداً على ملاحظة البورصة المصرية بشأن الإجراءات التي ستتخذها الشركة مستقبلاً لضمان استمرار نشاطها، وذلك في ضوء فقرة لفت الانتباه في تقرير مراقب الحسابات، فقد أوضح أن الخسائر المتراكمة في مارس لعام 2020 بلغت 17.8 مليار جنيه، كما تجاوزت الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة في ذلك التاريخ بمبلغ 20.1 مليار جنيه، والمجوعة غير ملتزمة بشروط واتفاقيات بعض القروض مما يشير إلى حالة من عدم تأكد جوهري من قدرة المجموعة على الاستمرار في مزاولة نشاطها.

وأضافت القلعة، رداً على خطاب البورصة المصرية المؤرخ في 5 أغسطس بخصوص القوائم المالية في 31 مارس لعام 2020، بشأن ملاحظات مراقب الحسابات المتمثلة في فقد السيطرة على شركة Africa Railway Limited، وشركاتها التابعة وعدم القدرة على الحصول على أي معلومات مالية للشركة التابعة، وتأثير ذلك على القوائم المالية المجمعة للشركة الأم، وردت أنه تم فقد السيطرة على شركة Africa Railway Limited، وشركاتها التابعة وتعيين مصفى قضائي لها، ومن المتوقع ألا تتكرر ملحوظة مراقب الحسابات بخصوصها في عام 2021 مع انتهاء أعوام المقارنة في 2020.

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وتضاعفت خسائر شركة القلعة للاستشارات المالية، خلال الربع الأول من 2020 أكثر من 8 مرات، حيث حققت خسائر بقيمة 1.58 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 171.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، بنسبة زيادة 824% على أساس سنوي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 9.94 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 3.58 مليار جنيه، وفي المقابل ارتفعت تكلفة إيرادات الربع الأول من العام الجاري إلى 9.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 3.016 مليار جنيه في الربع المقارن من 2019.