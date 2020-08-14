شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تختم السنة المالية 2019-2020 بعجز 18 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكويت اليوم الخميس إنها سجلت عجزا فعليا بلغ 5.64 مليار دينار (18.44 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020، بزيادة 69 بالمئة عن السنة السابقة، وتراجع إجمالى إيرادات البلد الخليجي الغني بالنفط أكثر من 16 بالمئة على مدار السنة المالية المنتهية في مارس آذار إلى 17.85 مليار دولار، حسبما ذكرته وزارة المالية على تويتر.

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