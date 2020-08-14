شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة السياسة النقدية فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى. وأضاف البنك المركزى المصرى أنه قرر تثبيت سعر الإئتمان والخصم عند 9.75%. Advertisements ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

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