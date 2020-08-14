شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 860 جنيها للجرام فى سوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب واصف ، نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن أسعار الذهب عادت للارتفاع مجددا بقيمة خمسة جنيهات، مشيراً إلى صعود أوقية الذهب لتقترب من 1950 جنيها الأمر الذي انعكس على أسعار المعدن النفيس في مصر لتسجل 860 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 سجل 737.25 جنيه

عيار 21 سجل 860 جنيها

عيار 24 سجل 982.75 جنيه

الجنيه الذهب 6880 جنيها

أوقية الذهب 1949 دولار

وهبط الدولار لأدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات يوم الخميس، فيما أشار محللون إلى أن أسباب الضعف تكمن في أداء يتسم بالمتانة لسوق الأسهم وتعثر تحفيز إضافي للاقتصاد الأمريكي.

وبعد أن خسر 10% من قيمته منذ ذروة سجلها في مارس ، يحوم مؤشر الدولار حول أدنى مستوياته في أكثر من عامين منذ أواخر يوليو .

Advertisements

ويوم الخميس، جرى تداوله منخفضا 0.3 بالمئة إلى 93.093. ومقابل اليورو، هبط الدولار 0.5 بالمئة إلى 1.1840 دولار ليضيف إلى انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة يوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز

وأشار محللون إلى أن متانة سوق الأسهم في الآونة الأخيرة على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر حزمة دعم مالي أمريكية جديدة وتوتر جيوسياسي تقوض الدولار.

وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء وبلغ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسية مرتفعة.

وعوض الين الياباني بعض خسائره التي تكبدها في اليوم السابق، ليتداول مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 106.62 للدولار. لكن بحلول منتصف الجلسة في لندن تخلى عن تلك المكاسب واستقر في التداولات.وصعد الجنيه الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.3099 دولار.

وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الداخلية لفترة وجيزة لأعلى مستوى في خمسة أشهر قبل أن يستقر عند 6.9421 للدولار. ويجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون يوم السبت لمراجعة اتفاق المرحلة واحد التجاري بين البلدين.