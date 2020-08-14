شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. تحويل 5 ملايين بطاقة حكومية إلكترونية إلى «ميزة» مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 13- 8- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية على استهداف تحويل 5 ملايين بطاقة حكومية إلكترونية إلى «ميزة» مجانًا، وتصريح وزيرة التخطيط بأن الدولة قدمت أداءً جيدًا فى كل القطاعات والمستويات خلال أزمة كوفيد-19، وتصريحات وزير البترول أن تعيين الحدود مع اليونان يتيح لمصر طرح مزايدات عالمية للتنقيب.

وزير المالية: نستهدف تحويل 5 ملايين بطاقة حكومية إلكترونية إلى «ميزة» مجانًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه المرحلة تشهد انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية»، ذلك المشروع القومي الذى يُعد أحد محفزات النمو الاقتصادى، موضحًا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المقرر أن تكتمل كل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه المقبل.

وزيرة التخطيط: الدولة قدمت أداءً جيدًا فى كل القطاعات والمستويات خلال أزمة كوفيد-19

عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الوزارية المصغرة لتوثيق جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا اجتماعًا للجنة بحضور د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

الذهب يرتفع بفعل زيادة الإقبال عليه مع انخفاض الدولار

صعد الذهب اليوم الخميس بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار المهم بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

وزير البترول: تعيين الحدود مع اليونان يتيح لمصر طرح مزايدات عالمية للتنقيب

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان تفتح الباب أمام قطاع البترول لطرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في المنطقة الاقتصادية بما يسهم في ذيادة الاحتياطي من الغاز والبترول.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن جميع المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية تشير إلي أن هذه المنطقة "منطقة شرق البحر المتوسط" منطقة واعدة فيما يخص احتياطيات الغاز الطبيعي موضحا أنه سيتم خلال الفترة القادمة دراسة طرح مزايدة عالمية واختيار البلوكات المراد طرحها بعد اخد الموافقات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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خالد حنفى يؤكد ضرورة إقامة موانئ محورية ومناطق لوجستية عربية برازيلية مشتركة

نظمت الغرفة التجارية العربية – البرازيلية بالاشتراك مع اتحاد الغرف العربية ندوة رقمية افتراضية بعنوان: «أثر تداعيات أزمة كورونا على صناعة اللوجستيات في الوطن العربي.. الفرص والتحديات في ضوء الشراكة مع أمريكا الجنوبية».

الليرة التركية تقترب من مستوى متدن قياسى

تتجه الليرة التركية صوب مستوى متدن قياسي اليوم الخميس، بعدما قلل وزير المالية براءت ألبيرق من أهمية تقلبات العملة وأكد على قدرتها التنافسية.

وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية ودعا محللون لإجراءات أكثر حزما مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق.

الدولار يواصل التراجع بفعل صعود الأسهم وتحفيز أمريكى متعثر

نزل الدولار لأدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات اليوم الخميس، فيما أشار محللون إلى أن أسباب الضعف تكمن في أداء يتسم بالمتانة لسوق الأسهم وتعثر تحفيز إضافي للاقتصاد الأمريكي.

وبعد أن خسر عشرة بالمئة من قيمته منذ ذروة سجلها في مارس آذار، يحوم مؤشر الدولار حول أدنى مستوياته في أكثر من عامين منذ أواخر يوليو.

المصرية للاتصالات: ارتفاع عدد مشتركي التليفون الأرضي إلى 9.9 مليون.. و6.7 مليون بالموبايل

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن ارتفاع أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت، حيث زاد عدد المشتركين في خدمات الصوت إلى 9.893 مليون مشترك حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بنحو 8.213 مليون مشترك خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 20%، ومقارنة بإجمالي 9.523 مليون مشترك خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة نمو 4%، وبلغ عدد مشتركي خدمات نقل البيانات "الإنترنت" 6.333 مليون مشترك خلال الربع الثاني من عام 2020 مقابل 5.536 مليون مشترك خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة نمو 14%، ومقابل 5.925 مليون مشترك خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة نمو 7%.