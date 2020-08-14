شكرا لقرائتكم خبر عن " الزراعة " :مصر تصدر 63 ألف طن سنويا من الفول السوادنى لدول عربية وأوربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقريرالإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة ، أن المساحات المنزرعة بمحصول الفول السودانى ، حتى الان بلغت 126 ألف و300 فدان وهناك لجان متخصصة لرصد أى حالات مرضية على النبات بسب المناخ المتغير وارتفاع درجات الحرارة والوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج ، وبحسب ما ذكر الدكتور علاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية ، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن مصر من الدولة المتميزة في إنتاج الفول السوداني الذي يلقي إقبالا في السوق المحلية والأسواق الخارجية نظرا لجودته .

ووفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الزراعة ،تبلغ المساحة المنزرعة بالفول السوداني مايزيد عن 165 ألف فدان بمتوسط 1,350 طن للفدان ليصل إجمالي الإنتاج الكلي لمصر من الفول السوداني مايزيد عن 210 ألفا و 600 طنا، بينما يتم تصدير من 30-35 % من الكمية المنتجة والتي تصل إلي حوالي 63 ألف طن سنويا ، وأهم الدول المستوردة الاتحاد الاوربي (أيطاليا –ألمانيا- اليونان- هولندا)، بينما تستورد 3 دول عربية منتجات الفول السوداني وهي( الامارات- العراق- السعودية).

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية ، أن أهم المواصفات التصديرية للفول السوداني لمختلف الأسواق الدولية وهي إشتراطات الإتحاد الأوروبي لإستيراد الفول السوداني ، عدد القرون في الـ 100 مجم من 50- 60 قرن ، عدد البذور في الـ 100 مجم من 80 – 100 بذرة ، يجب خلو البذور من المواد التي يفرزها الفطر المسبب للأفلاتوكسين وهما الفطريات أسبرجلس فلافس واسبرجلس برازتكس بحيث لا تتعدى النسبة 2 جزء في البليون من الـ B­1 و 4 جزء في البليون من مجموع B1,B2,G1,G2 , وهذه المواد السامة هى التي يفرزها الفطر وأشدهم ضرراً هى الـ B1 .

وتابع " خليل "، قائلا : أن نسبة التصافي لاتقل عن 60 % ونسبه الرطوبة لاتزيد عن 10 % ، خلو القرون من الأصابات المرضية – والقرون البليه وأن تكون القرون ذات لون طبيعي ، بالنسبه للبذور أن تكون ذات حجم متجانس – الا تكون البذور مكسورة ألا تكون البذور مقشورة ، بالنسبة لهيئة دستور الأغذية .