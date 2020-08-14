شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق مرتفعاً وسط مناوشات بشأن متجر التطبيقات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الخميس على الرغم من المناوشات التي تواجهها صانعة "آيفون" حول ممارسات احتكارية تتعلق بمتجرها للتطبيقات.



وكانت "آبل" قد أزالت "فورتنايت" من متجرها للتطبيقات حيث ذكرت صانعة "آيفون" أن تطبيق الألعاب الشهيرة خرقت قواعد المتجر.



وردت "إبيك جيمز" - مالكة تطبيق "فورتنايت" - بإدانة خطوة "آبل" وأكدت أنها سترفع ضدها دعوى قضائية في غضون ساعات متهمة صانعة "آيفون" بانها تتخذ سلوكيات غير تنافسية.

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ويعد هذا النزاع بين "إبيك جيمز" و"آبل" احدث مشكلة تواجهها صانعة "آيفون" فيما يتعلق بمتجر التطبيقات وما ارتبط به من ممارسات احتكارية مضرة بالتنافسية.



ومثل المدير التنفيذي لـ"آبل" "تيم كوك" أمام الكونجرس الأمريكي في الآونة الأخيرة للإدلاء بشهادته فيما يتعلق باتهامات تضر بالمنافسة تنتهجها "آبل" وشركات أبرزها "ألفابت" و"فيسبوك".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 1.8% وأغلق جلسة الخميس عند 460 دولارا، وبلغ السهم أعلى سعر في الجلسة عند 464.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 455.7 دولار.