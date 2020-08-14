شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سيسكو سيستيمز" يهبط بأكثر من 11% مسجلاً أكبر خسائر يومية منذ 2011 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "سيسكو سيستيمز" خلال تعاملات يوم الخميس وسجل اكبر خسائر يومية بالنسبة المئوية في تسعة أعوام، وذلك عقب صدور نتائج أعمال الشركة والتي جاءت مخيبة للآمال.

وهبطت الإيرادات الفصلية لـ"سيسكو سيستيمز" خلال الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران بنسبة 9%، بينما قفزت ربحية السهم بنسبة 225 خلال نفس الفترة.

وتعكف الشركة التكنولوجية الأمريكية على تقليص حجم النفقات التشغيلية بنحو 9%، وذلك في ظل المشكلات المرتبطة بأزمة فيروس "كورونا". Advertisements

وهبطت إيرادات "سيسكو سيتيمز" من منصات البنية التحتية التكنولوجية والمنصات لصالح مراكز البيانات بنسبة 16% إلى 6.63 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بتوقعات أشارت إلى 6.48 مليار دولار.

أما إيرادات الشركة الأمريكية من مبيعات "ويبيكس"، فقد بلغت 1.36 مليار دولار بانخفاض نسبته 9% لكن دون توقعات عند 1.45 مليار دولار.

وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "سيسكو سيستيمز" بنسبة 11.2% وأغلق عند 42.7 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 43.8 دولار في حسن سجل أقل سعر عند 42.3 دولار.

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