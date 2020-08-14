شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض لكن "ناسداك" يتلقى دعماً من القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، لكن "ناسداك" احتفظ ببعض هذه المكاسب مدعوماً بالقطاع التكنولوجي.



يأتي ذلك في ظل استمرار المناقشات - دون نتيجة - بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة من وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 963 ألفاً خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض نحو مستوى 1.120 مليون طلب.



وفي سوق الخام، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% أو ما يعادل 43 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك عنند 42.24 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 42.8 دولار وأقل سعر عند 42.1 دولار.

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وتراجعت عقود "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1% أو ما يعادل 47 سنتاً وأغلقت جلسة لندن عند 44.96 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 45.5 دولار وأقل سعر عند 44.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 27896 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27986 نقطة وأقل مستوى عند 27789 نقطة.



وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3373 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3387 نقطة وأقل مستوى عند 3363 نقطة.



أما مؤشر "ناسداك"، فقد ارتفع بنسبة 0.3% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 11042 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 11124 نقطة وأقل مستوى عند 11007 نقاط.