شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تقفز بأكثر من 3% تزامناً مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن توقعات الطقس في الولايات المتحدة بجفاف محتمل.



وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أعلنت في تقريرها الشهري التوقعات بشأن الإنتاج حيث رفعت هذه التوقعات بنحو 15.3 مليون بوشل على 278 مليون بوشل في موسم الحصاد عن موسم الحصاد الجاري.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وذكرت وكالات الطقس والأرصاد الجوية أنها تتوقع وجود جفاف في بعض المناطق بولايات الوسط والغرب التي تشهد زراعات واسعة من المحاصيل والحبوب.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 3.3% وأغلقت الجلسة عند 3.25 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 3.27 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 3.14 دولار للبوشل.