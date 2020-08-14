شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعاود أداءها القوي بارتفاع يناهز 7% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة لأحدث التطورات على صعيد حزمة التحفيز المالي الثانية بالكونجرس الأمريكي.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية في بيانات صادرة اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 963 ألفاً خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض نحو مستوى 1.120 مليون طلب.

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على صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وفشل الديمقراطيون والجمهوريون بالكونجرس الأمريكي حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التمويل الثانية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأكبر في العالم.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 6.7% أو 1.74 دولار وأغلقت عند 27.718 دولار للأوقية، وهذه أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية من السابع والعشرين من يوليو/تموز، وبلغت الفضة أعلى سعر اليوم عند 27.855 دولار وأقل سعر عند 25.355 دولار.