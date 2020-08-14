شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للين الياباني مع استمرار الضبابية بشأن "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو سلبي في ظل الضبابية وعدم اليقين بشأن أزمة فيروس "كورونا" التي تواصل أضرارها على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم في اليابان عن أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 0.9% خلال يوليو/تموز الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 1.1%.

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وذكرت تقارير ووكالات أنباء عالمية بأن اليابان وعدة دول تعاني من موجة ثانية من فيروس "كورونا" حيث ترتفع الإصابات بشكل كبير في هذه الدول.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من مغبة التهاون مع أزمة الفيروس التاجي وضرورة تكثيف الجهود من أجل احتواءه إلى حين التوصل إلى لقاح فعال أو علاج للقضاء عليه.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش عند 106.9، وسجل أعلى سعر اليوم عند 107.05 في حين سجل أقل سعر عند 106.5.