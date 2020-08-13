الاثنين آخر موعد لتحديث بيانات المتأهلين على وظيفة فني ترميز طبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمجلس الصحي السعودي بالتعاون مع جهات تدريبية لإطلاق برنامج تأهيل وتدريب فني ترميز طبي (المنتهي بالتوظيف)، والذي يستهدف الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزياء، كيمياء، أحياء)، وكذلك المؤهلين من الأطباء غير الممارسين، والتمريض، والأشعة، وذلك للعمل بالقطاع الصحي الخاص.

ودعا الصندوق الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الشروط المبادرة بالتسجيل وتحديث البيانات الشخصية على موقع البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، في موعد أقصاه الاثنين المقبل 17 / 8 / 2020.

وأبرم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمجلس الصحي السعودي، اتفاقية تعاون في ديسمبر الماضي لدعم تنفيذ برنامج الترميز الطبي لـ500 فني ترميز طبي من الحاصلين على مؤهلات في تخصصات (العلوم الطبيعية، الأشعة والتمريض، والأطباء غير الممارسين)، وذلك بهدف تأهيليهم وتوظيفهم لدى منشآت القطاع الخاص على مهنة فني ترميز طبي، في خطوة تستهدف دعم خطط وبرامج التوطين في القطاع الصحي.

المسار الأول:

دعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ400 من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزياء كيمياء، أحياء)،

من خلال برنامج تدريبي مدته 12 شهرا.

تنفذ المرحلة الأولى: التدريب النظري لمدة 9 أشهر لدى إحدى الجهات التدريبية المؤهلة والمرخصة.

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تنفذ المرحلة الثانية: التدريب العملي لمدة 3 أشهر، ويتم ذلك داخل أحد المستشفيات المؤهلة لذلك، أو كما يعتمده الطرف الثاني.

يتبع ذلك توظيف مجتازي فترة التدريب واختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لدى القطاع الصحي الخاص على وظيفة فني ترميز طبي.

المسار الثاني:

تنفيذ برنامج تدريبي لـ100 من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات الأشعة والتمريض والأطباء غير الممارسين،

من خلال برنامج تدريبي نظري مدته 4 أشهر، ويتم لدى إحدى الجهات التدريبية المؤهلة.

يتبع ذلك توظيف مجتازي فترة التدريب بعد اعتماد إنهائهم لمتطلبات البرنامج من المجلس الصحي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة، للعمل لدى شركات التأمين وإدارة المطالبات.