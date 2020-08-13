30.6 مليونا في حسابات 109 من مزارعي القمح

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وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة بلغ 30.6 مليون ريال بحساباتهم البنكية، وذلك لـ109 مزارعين، وبذلك يكون إجمالي ما تم صرفه للمزارعين منذ بداية الموسم الحالي مبلغ 145.4 مليون ريال، ذلك لـ590 مزارعا، وبكمية 125.5 ألف طن، وستصرف الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الأقفال والتدقيق.
إيداع الدفعة الرابعة لمزارعي القمح
المبلغ:
30,621,597,45 ريالا
المستفيدون:
109 مزارعين
إجمالي المنصرف للمزارعين منذ بداية الموسم
المبلغ:
145,422,258,95 ريالا
المستفيدون:
590 مزارعا
الكمية:
125,516 طنا
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