30.6 مليونا في حسابات 109 من مزارعي القمح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة الرابعة من مزارعي القمح المحلي، والذين ورّدوا الكميات المحددة لهذا الموسم، وأقفلوا حساباتهم، وذلك من خلال منصة «محصولي» بموقع المؤسسة الالكتروني، والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة بلغ 30.6 مليون ريال بحساباتهم البنكية، وذلك لـ109 مزارعين، وبذلك يكون إجمالي ما تم صرفه للمزارعين منذ بداية الموسم الحالي مبلغ 145.4 مليون ريال، ذلك لـ590 مزارعا، وبكمية 125.5 ألف طن، وستصرف الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الأقفال والتدقيق. إيداع الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المبلغ: 30,621,597,45 ريالا المستفيدون: 109 مزارعين Advertisements إجمالي المنصرف للمزارعين منذ بداية الموسم المبلغ: 145,422,258,95 ريالا المستفيدون: 590 مزارعا الكمية: 125,516 طنا

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