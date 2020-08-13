مشروع البحر الأحمر يعين قادة للاستدامة من أبناء المجتمع المحلي

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ولتحقيق ذلك عينت الشركة أخيرا مديرا للمشروع وأخصائيا أول للإشراف على الفريق الذي من المقرر أن يضم 4 مشرفين، و36 ممثلا، حيث سيكتمل بحلول نهاية أغسطس 2020.
وسيعمل قادة الاستدامة على نشر ورفع الوعي البيئي ليرتقي إلى سلم أولويات واهتمامات كل شرائح المجتمع المحلي المحيط في موقع المشروع، وهذا من شأنه أن يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، «في إطار سعينا للحفاظ على بيئة الوجهة، سيقود هذا الفريق مبادرات تنفذها شركتنا على صعيد المجتمع المحلي، وسيسهم في الحفاظ على بيئتنا لتستفيد منها الأجيال المقبلة».
وأضاف «من الطبيعي أن يحرص الفريق المكون من أبناء المنطقة على حماية الحياة الفطرية المتميزة بتنوعها الأحيائي في وجهتنا، لذا سنعمل على تعزيز خبراتهم الواسعة في المنطقة عبر برنامج تدريبي يتضمن مواضيع عن الوعي العام بالبيئة، وتأثير المواد البلاستيكية عليها والحلول البديلة، بالإضافة إلى تعزيز مداركهم حول الحياة البرية في وجهة المشروع. كما سيتلقى كل موظف تدريبات على استخدام الإسعافات الأولية، لتعزيز السلامة ضمن الفريق، مما سيمنحهم ثقة أكبر تمكنهم من التعامل معها بشكل صحيح وفعال».
: إن الأنظمة البيئية السليمة في وجهتنا هي خير دليل على ارتباط طرق الحياة التقليدية بازدهار البيئة الطبيعية فيها. تتماشى هذه المبادرة مع رؤية 2030، حيث ستضمن مبادرتنا لعب المجتمع المحلي دورا رئيسا في تحقيق طموحنا المتمثل بتنمية بيئة وجهتنا، وتشجيع اتباع أفضل الممارسات اليومية المستدامة على نطاق أوسع.
من جانبه قال رئيس الاستدامة البيئية في شركة البحر الأحمر للتطوير، الدكتور راستي برينارد، «سيلعب قادة الاستدامة دورا مهما في تنفيذ برامج ستشمل كل فئات المجتمع المحلي، خاصة الطلاب في مدراسهم، لضمان رفع مستوى الوعي نحو الحفاظ على البيئة وتنميتها».
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