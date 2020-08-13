شكرا لقرائتكم خبر جائحة كورونا تكبد «التموين» خسائر 143.8 مليونا في الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكبدت شركة الخطوط السعودية للتموين خسائر بقيمة 143.8مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية 117 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بسبب جائحة كورونا.

وبحسب النتائج المالية للشركة على موقع تداول، بلغت الخسارة التشغيلية 128مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 134مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. في حين بلغ إجمالي الخسارة 40.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 192.7مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول من العام بلغ صافي الخسارة 128.2مليون ريال، مقابل ربحية بمقدار 220.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 63%.

Advertisements

وبلغت ربحية السهم خلال الستة أشهر الأولى من العام 1.56 ريال، مقابل ربحية بـ 2.69 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح بالربع الثاني إلى تعطل العمليات التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتفشيه، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 79.2%، إضافة لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة بمبلغ 18.1 مليونا في حين أن التكاليف الثابتة لم تتغير.

كما أرجعت السبب الرئيس لانخفاض صافي الربح بالنصف الأول إلى تعطل العمليات التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 46.9% على الرغم من أن أول شهرين من الربع الأول شهدت نفس مستويات أنشطة العمليات التجارية العادية، وارتفع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة بمبلغ 33.3 مليونا، في حين أن التكاليف الثابتة لم تتغير.