للمرة الرابعة على التوالي.. تفاصيل تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.
ويعتبر قرار التثبيت اليوم هو الرابع من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعاتها في شهور أبريل ومايو ويوليو. حسبما نشر موقع "مصراوي".
وجاء القرار موافقا لتوقعات محللين ومصرفيين، بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
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