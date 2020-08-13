شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً بأكثر من 1% لكنه لا يزال أدنى 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام اغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من صدور بيانات اقتصادية تجاوزت التوقعات في الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 963 ألفاً خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض نحو مستوى 1.120 مليون طلب.

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على صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



يُذكر أن زعماء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يواصلون مناقشاتهم بشان حزمة التمويل والتحفيز التي تهدف لمواجهة تبعات أزمة "كورونا"، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.1% أو 21.40 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1970.40 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1974.8 دولار وأقل سعر عند 1923 دولارا.