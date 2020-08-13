شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبقي على خسائره عقب بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس وأبقى على خسائره في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 963 ألفاً خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض نحو مستوى 1.120 مليون طلب.

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ووقع الدولار تحت براثن الضغوط في ظل عدم التوصل بعد إلى اتفاق بين زعماء الكونجرس الأمريكي من الديمقراطيين والجمهوريين فيما يتعلق بحزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأكبر في العالم.



هذا، وحذر أعضاء بالاحتياطي الاتحادي من استمرار تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة واحتمالات العودة لقيود الإغلاق، وطالبوا حكام الولايات باتخاذ إجراءات أشد صرامة لاحتواء المرض.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.