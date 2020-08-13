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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت جائزة السلامة الدولية لعام 2020، للمرة الثانية على التوالي من مجلس السلامة البريطاني، نظير تطبيقها أعلى معايير واستراتيجيات السلامة في مقار العمل، والتزامها بالحفاظ على صحة وسلامة عملائها ومنسوبيها من المخاطر والإصابات، والحد بشكل كبير من وقوع الحوادث. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، الدكتور بشار المالك، أن الشركة تضع في مقدمة خططها الاستراتيجية تطبيق أعلى معايير الأمان في تشغيل شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة، وضمن خططها التشغيلية لقطارات النقل سواء قطارات الركاب أو المعادن والبضائع، مبينا أن «سار» تولي ثقافة السلامة أولوية قصوى في إدارة وتشغيل وصيانة قطاراتها، من خلال اتباع قوانين عالمية أثبتت فاعليتها في الحفاظ على السلامة في بيئة العمل.

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