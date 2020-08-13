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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة العدل عن إجراء ما يزيد على 590 ألف عملية توثيق، 55٪ منها الكترونية عبر بوابة Najiz.sa، منذ 16 مارس الماضي حتى اليوم.

وأوضحت وزارة العدل أن عمليات التوثيق تنوعت بين توثيق للعقارات وإصدار للوكالات، إضافة إلى خدمات تحديث الصكوك وإلغاء الوكالات وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق الالكترونية بلغت أكثر من 326 ألف عملية، من بينها إصدار نحو 250 ألف وكالة عن بعد عبر ناجز، فيما بلغ عدد الوكالات الصادرة من كتابات العدل والموثقين ومركز التواصل الموحد أكثر من 63 ألف وكالة.

ويأتي ذلك استمرارا لمسيرة التحول الرقمي لخدمات التوثيق التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني نهاية 2018، واستمرارا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال ممكنات برنامج التحول الوطني.

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وأطلقت وزارة العدل أخيرا الدليل المرئي لشروح الخدمات الالكترونية، والذي يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وفق خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة «ناجز».

وتضمن الدليل مجموعة من الشروح لخدمات القضاء والتنفيذ إلى جانب قطاع التوثيق، لشرح كيفية إصدار وكالة الكترونية، والاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الكترونيا، دون زيارة كتابة العدل، إلى جانب شرح آلية طلب خدمة الإفراغ العقاري من الموثقين، وطلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، وخطوات تحديث الصكوك الكترونيا.

عمليات التوثيق منذ 16 مارس 2020