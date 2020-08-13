شكرا لقرائتكم خبر جازان تستحوذ على 60% من الأراضي السكنية الموزعة في يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 8727 عقدا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال يوليو الماضي، ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملك الأسر السعودية، ورفع نسبته إلى 70٪ تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح «سكني» في بيان له أن الأراضي شملت 5273 أرضا في منطقة جازان، تمثل 60.4% من إجمالي الأراضي لشهر يوليو، و709 أراضٍ في منطقة مكة المكرمة، و699 أرضا في منطقة الرياض، إضافة إلى 496 أرضا في منطقة القصيم، و460 أرضا في منطقة عسير، و327 في المنطقة الشرقية، وفي منطقة نجران 239 أرضا، و201 أرض في منطقة المدينة المنورة، و111 أرضا في منطقة الجوف، و77 في منطقة حائل، و57 في منطقة الباحة، و49 أرضا في الحدود الشمالية، و29 أرضا سكنية في منطقة تبوك.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوها إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الالكتروني أو تطبيق «سكني» للهواتف الذكية.

وبين أن الأراضي السكنية تعد أحد الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشروعات الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضٍ لبناء منازلهم ذاتيا.

وأتاحت البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية، وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين، وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.

مما يذكر أن برنامج سكني سلم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، فيما يستهدف البرنامج العام الحالي 2020 تطوير 72 مخططا جديدا توفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض بالشراكة مع المقاولين المؤهلين، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية، تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.

إصدار 8727 عقدا لأراضٍ سكنية

5 273 أرضا في جازان

709أراضٍ في مكة المكرمة

699أرضا في الرياض

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496أرضا في القصيم

460أرضا في عسير

327أرضا في الشرقية

239أرضا في نجران

201أرض في المدينة المنورة

111أرضا في الجوف

77أرضا في حائل

57أرضا في الباحة

49أرضا في الحدود الشمالية