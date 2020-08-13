انخفاض السفر بفعل كورونا يقلص الطلب على النفط 8.1 ملايين برميل يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس، من أن انخفاض معدلات السفر جوا بفعل جائحة كورونا سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 8.1 ملايين برميل يوميا.

وخفضت الوكالة في تقريرها الشهري توقعاتها للطلب على النفط الخام في العام الحالي بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 91.9 مليون برميل، وهو أول تقليص تقوم به منذ أشهر عدة.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا «سيظل الطلب على وقود الطائرات المصدر الرئيس للضعف». وأضافت «في أبريل انخفض عدد كلم السفر الجوي بنحو 80% على أساس سنوي، وفي يوليو كان التراجع بنسبة 67%. معاناة قطاعي الطيران والنقل البري، وهما مكونان أساسيان في استهلاك النفط، لا تزال مستمرة».

من جهتها توقعت منظمة «أوبك» انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 9.5 ملايين برميل يوميا خلال العام الحالي، وهو مستوى أقل بنحو 0.1 مليون برميل يوميا من تقديرات الشهر الماضي. فيما توقعت المنظمة ارتفاع الطلب العالمي على الخام بمقدار 7 ملايين برميل يوميا في العام المقبل، وهي تقديراتها السابقة نفسها، كما أنها أكبر وتيرة على الإطلاق.

واستند التقرير في توقعاته إلى أنه سيتم احتواء جائحة «كورونا» على نحو كبير عالميا، وتعافي النشاط الاقتصادي تدريجيا داخل وخارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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وتوقع التقرير تراجع إمدادات النفط من خارج «أوبك» بمقدار 3.03 ملايين برميل يوميا في العام الحالي.

وأوضح التقرير أن إنتاج دول المنظمة من النفط ارتفع بنحو 980 ألف برميل يوميا إلى 23.17 مليون برميل يوميا في يوليو.

وبدأت «أوبك» من الشهر الحالي تقليص تخفيضات الإنتاج بعدما نفذت تخفيضات قياسية من مايو وحتى يوليو.

وبلغ متوسط سعر سلة هذه الخامات 43.42 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير، بارتفاع قدره 6.37 دولارات عن مستوى يونيو البالغ 37.05 دولارا.