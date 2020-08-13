شكرا لقرائتكم خبر فحص التمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت بلدية الخرج أهمية تعزيز عمليات الجودة وسلامة الغذاء لجميع المنتجات الزراعية التي ترد للأسواق، وتطبيق الاشتراطات الصحية في مختلف المنتجات، خاصة التمور التي تعد من أهم المحاصيل الزراعية بالمملكة.
ويستقبل مختبر صحة البيئة عينات التمور ويحللها ويراقب ويتابع النتائج والعينات بعد التحليل، وتطبق لائحة المخالفات النظامية على أصحاب المزارع المخالفة حسب ظهور النتائج.
كانت هذه تفاصيل خبر فحص التمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.