الاقتصاد

فحص التمور

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- بواسطة أيمن الوشواش - في مختبر إدارة صحة البيئة في بلدية الخرج، حيث تؤخذ عينات عدة من أنواع التمور المعروضة في سوق التمور الموسمي بمدينة السيح، للتأكد من سلامة التمور وخلوها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وفقا للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء، وذلك حفاظا على صحة المستهلكين.

وأكدت بلدية الخرج أهمية تعزيز عمليات الجودة وسلامة الغذاء لجميع المنتجات الزراعية التي ترد للأسواق، وتطبيق الاشتراطات الصحية في مختلف المنتجات، خاصة التمور التي تعد من أهم المحاصيل الزراعية بالمملكة.

ويستقبل مختبر صحة البيئة عينات التمور ويحللها ويراقب ويتابع النتائج والعينات بعد التحليل، وتطبق لائحة المخالفات النظامية على أصحاب المزارع المخالفة حسب ظهور النتائج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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