شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت "أوبك" قد ذكرت في تقريرها الشهري توقعات بانكماش نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 9.1 مليون برميل يومياً في العام الجاري مقارنة بتقديراتها في يوليو/تموز بتقلص نمو الطلب العالمي بنحو تسعة ملايين برميل يومياً.



وبداية من أغسطس/آب الجاري، بدأ العمل باتفاق خفض الإنتاج من "أوبك" وحلفائها المستقلين بشكله الجديد حيث يتم بموجبه خفض الإنتاج 7.7 مليون برميل يومياً مقارنة بالفترة بين مايو/أيار وحتى نهاية يوليو/تموز التي تم خلالها خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياً.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 42.2 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 42.8 دولار وأقل سعر عند 42.1 دولار.



وتراجعت عقود "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1% إلى 44.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 45.5 دولار وأقل سعر عند 44.9 دولار.