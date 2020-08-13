شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي الآن ليقترب من حاجز 1.1800، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1908، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1737 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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