شكرا لقرائتكم خبر عن بدجت تبدأ توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول 2020 الخميس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، عن بدء توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2020، بقيمة 35.583 مليون ريال، ابتداء من يوم الخميس الموافق 20 أغسطس الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 5% من رأس المال.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019، بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره 71.2 مليون ريال.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 43.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض عائدات التأجير قصير الأجل نتيجة الهبوط الكبير في الطلب على استئجار السيارات المستخدمة في هذا النوع من التأجير نتيجة الإغلاق التام والجزئي أثناء الحظر بالإضافة إلى عدم تمكن الشركة من بيع السيارات المستعملة والتي حان وقت بيعها أثناء هذا الربع وذلك أيضا لسبب ظروف الإغلاق أثناء الحظر.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 68 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 85.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.