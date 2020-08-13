164 مليون درهم أرباح «شعاع» في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أعلنت شعاع كابيتال، تحقيق أرباح عائدة للمساهمين في النصف الأول قدرها 5 ملايين درهم،مقابل خسائر 50 مليون درهم في النصف الأول من 2019، فيما بلغت الأرباح الصافية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك 125 مليون درهم، كما بلغت الأرباح الصافية 164 مليون درهم.

حققت الشركة أرباحا صافية 284 مليون درهم قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك للنصف الأول 2020؛ وذلك من دون احتساب الخسائر غير المحققة؛ نتيجة انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات.

وعكست البيانات المالية للنصف الأول 2020، قدرة الشركة على الاستمرار في توليد وتنمية الأرباح على الرغم من التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناتجة عن جائحة «كوفيدـ 19» واضطرابات الأسواق الأخرى.



الربع الثاني

Advertisements



وبلغت الإيرادات التشغيلية لشعاع خلال الربع الثاني من عام 2020 ما مجموعه 86 مليون درهم، بزيادة 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، ما يعكس نجاح المجموعة في تقوية إيراداتها وتنويع مصادرها. كما عززت الشركة من قدرتها على إدارة رأسمالها التشغيلي، والتعاون مع شركاتها التابعة والزميلة؛ لتوفير التمويل الأمثل مع الحرص على المحافظة على أصول العملاء طوال الأزمة.

واستعادت وحدتا النشاط الرئيسي لدى الشركة، وهما نشاطا إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية قدرتهما على توليد الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2020؛ حيث بلغت الأرباح الصافية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك لوحدة إدارة الأصول ما مجموعه 41 مليون درهم، فيما بلغت الأرباح الصافية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك العائدة لوحدة الصيرفة الاستثمارية 8 ملايين درهم.

وحافظت وحدة إدارة الأصول في المجموعة على قاعدتها المتينة من الأصول؛ حيث بلغ حجم الأصول المدارة لدى الشركة 13 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني 2020، مقارنة بـ12.8 خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يسهم في دعم خطط الشركة من ناحية تعزيز مصادر الإيرادات المستقرة والمتكررة من خلال الأدوات الرأسمالية الدائمة.

وكشف جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لـ«شعاع كابيتال» عن اعتزام الشركة طرح 4 صناديق استثمارية جدية قبل نهاية العام الجاري، سيتم إطلاق اثنين منها قريباً خلال الربع الثالث. وستتضمن الصناديق الجديدة صندوقاً للاستثمار في الشركات والعقارات المتعثرة بقيمة تتراوح بين 100 إلى 200 مليون دولار كان أعلن عنه سابقاً في نهاية العام الماضي.

وتحـدث الصديـقـي، فـي تصريحات لـ«الخليج»، عن نتائج الشركة في النصف الأول من العام الجاري قائلاً: «إن الشركة نجحت في اقتناص فرص الجائحة وتمكنت من تحويل خسائر وصلت في النصف الأول من العام الماضي إلى 25 مليون درهم إلى أرباح صافية بقيمة 5 ملايين درهم.

ولفت الـرئـيـس التنفيذي لـ«شعاع كابيتال»، إلى أن الشركة سجلت في الربع الثاني ورغم تبعات الجائحة الاقتصادية أرباحاً وصلت إلى 267 مليون درهم، كما زادت الأصول المدارة في الربع الثاني بإضافة وصلت إلى 734 مليون درهم. وقال: «استفادت الشركة من استثمار صناديقها الاستثمارية في أسواق الأسهم في شهري مارس وإبريل الماضيين مع التراجع الحاد في أسعار الأسهم في ذلك الوقت ما ساعدها على تعزيز الأرباح».

وأكد أن عوامل عدة أسهمت في تسجيل الشركة ربحية في الوقت الذي يواجه فيه قطاع إدارة الأصول على مستوى العالم وليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي تحديات حقيقية أفرزتها جائحة«كوفيد-19»، ومن هذه العوامل هيكل الشركة وتنوع قطاعات عملها، ولفت إلى أن«شعاع» التي ركزت على أنشطة مختلفة منها تقديم استشارات على مستوى عمليات إعادة هيكلة الشركات، وإدارة إصدارات صكوك وإصدارات دين.



التخارج من أصول غير رئيسية



وأضـاف قـائلاً: «نجحت الشركة في التخارج من أصول غير رئيسية. وتقدر القيمة الإجمالية للأصول التي كانت الشركة تخطط للتخارج منها بحوالي 500 مليون درهم، أنجزت تخارجاً بنحو 38% منها منذ يوليو 2019 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري». وقال: «ربما تكون الجائحة قد أبطأت مسار التخارج الكامل من هذه الأصول، لكن الشركة تواصل جهدها على هذا المستوى».

وفي رد على سؤال إن كان لدى الشركة حاجة للتمويل أو توجه للحصول على تمويل، قال: «تدرس الشركة خياراتها في هذا الشأن، وسوف تفصح عن خيارها عند اتخاذ القرار».

وحول أداء صناديق الاستثمار العقاري التابعة للشركة خلال الجائحة قال: «إن مستويات الأداء كانت جيدة، حيث حافظت هذه الصناديق على مستوى إشغال لا يقل عن 80%، وتوقع أن تسهم الإدارة الجيدة في تجاوز هذه الصناديق التحديات التي تواجه القطاع العقاري بصفة عامة».

وأكد الصديقي تفاؤله حيال المرحلة القادمة، وقال إن على الشركات أن تتأقلم أو ستموت، فمن المهم أن تعمل الشركات على مواءمة أوضاعها مع الواقع الجديد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وأكد تفاؤله الدائم بأن حتى الأزمات تخلق الفرص.اغتنام الفرص المتاحة في مختلف الأسواق



قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، تستحوذ صحة وسلامة موظفينا على موقع الأولوية لدينا.

أنا فخور جداً بالطريقة التي تفاعل بها فـريق عملـنا مع تلـك الـظروف؛ حيث تمكن كـافة موظفينا مــن الانتـقال بــسلاسة إلى الـعـمـل عــن بُـعـد والاستمرار فـي تلبية حاجات ومتطـلبـات مستثمرينا وعملائنا من دون انقطاع.

وأضاف: خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، تمكنا من الاستمرار في تحقيق الأرباح؛ بفضل تفاني موظفينا والتزامهم بتطبيق مندرجات خطتنا الاستراتيجية. نـعـلم أن جـائحـة «كوفيد ـ 19» وغيرها من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية ستستمر لبعض الوقت في التأثير على مختلف الأعمال التجارية ونشاط السوق، لكن هذا الأمر لن يغير من نموذج أعمالنا القائم على اغتنام الفرص المتاحة في مختلف الأسواق عبر قاعدتنا الواسعة من المنتجات، مهما كانت الظروف والتحولات الاقتصادية. لقد تمكنا من تعزيز حجم الأعمال المصرفية الاستثمارية التي نتولى إدارتها، ونتطلع إلى إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية الجديدة، ونحن ملتزمون بمواصلة توفير قيمة طويلة الأمد لعملائنا ومساهمينا.